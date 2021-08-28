Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве прошла акция в поддержку политических узников Кремля и заложников боевиков

28 августа 2021, 13:05

В Киеве прошла акция в поддержку политических узников Кремля и заложников боевиков

В Киеве под зданием Офиса президента 28 августа прошла акция в поддержку политических узников Кремля. Бывшие политзаключенные, а также родственники заложников, незаконно осужденных жителей Крыма и отдельных районов Донбасса призвали украинскую власть быть открытой и активно действовать, чтобы вернуть заложников.  

Накануне встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена правозащитники устроили акцию-перформанс «Жизнь заложников Кремля - ​​не игрушки» Перформанс показала команда «ACTOR'sForFUTURE».

Участники акции обратились к обоим президентам — Зеленскому и Байдену — с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию с целью освобождения лиц, незаконно задержанных и осужденных в результате российской агрессии против Украины. Также они призвали украинскую власть принять закон о защите прав политических заключенных.

Читайте также:

Зеленский: Обмен «всех на всех» включает узников на Донбассе, в Крыму и РФ

По данным украинской омбудсвумен, количество незаконно заключенных и пленных граждан Украины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно растет. По сравнению с августом 2020 году число незаконно задержанных увеличилось на 57 человек (с 235 до 292). Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

 

Еще по теме

Прочее
Политзаключенные Заложники Обмен пленными

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: более 100 новых случаев
12:33
В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян
12:05
«ДНР» отменила комендантский час на пару дней
10:39
На неподконтрольной Донетчине ковидом заболели еще 500 человек
21:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 августа
17:29
«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали
16:46
«ДНР» предупредила об очередях на российской границе в дни голосования на выборах в Госдуму
11:50
«ДНР»: Более 350 заразившихся и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:54
«ЛНР»: 82 заболевших и 15 умерших от ковида за сутки
09:10
«ЛНР» сообщила о пожаре в пятиэтажке, два человека погибли
23:10
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:21
«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле
17:30
«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта
11:56
«ДНР»: 464 новых случая ковида, 18 человек умерли
11:42
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 августа
все новости
16:05
В Донецкой области ранены трое украинских военных
15:16
Военные показали последствия обстрела Авдеевки
14:45
В Луганской области один человек умер от ковида
13:13
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: более 100 новых случаев
13:05
В Киеве прошла акция в поддержку политических узников Кремля и заложников боевиков
12:33
В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян
12:20
До 30 августа поезда не будут доезжать в Авдеевку из-за обстрела
12:05
«ДНР» отменила комендантский час на пару дней
11:25
Авдеевку обстреляли из запрещенных минометов: ранен военный, а поезд из Киева не доехал
10:39
На неподконтрольной Донетчине ковидом заболели еще 500 человек
08:40
ООС: На Донетчине при обстреле погиб украинский военный
08:24
В Украине – снова более 2 тысяч заражений ковидом за сутки
00:22
Офис генпрокурора хочет добиться рассекречивания материалов по Иловайской трагедии
23:12
Кулеба: Визит Зеленского в США согласован на 99%
22:42
Кулеба убежден, что позиция ФРГ по Донбассу не изменится после смены правительства
все новости
ВИДЕО
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31
Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра
24 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция