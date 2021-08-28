В Киеве прошла акция в поддержку политических узников Кремля и заложников боевиков

В Киеве под зданием Офиса президента 28 августа прошла акция в поддержку политических узников Кремля. Бывшие политзаключенные, а также родственники заложников, незаконно осужденных жителей Крыма и отдельных районов Донбасса призвали украинскую власть быть открытой и активно действовать, чтобы вернуть заложников.



Накануне встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена правозащитники устроили акцию-перформанс «Жизнь заложников Кремля - ​​не игрушки» Перформанс показала команда «ACTOR'sForFUTURE».



Участники акции обратились к обоим президентам — Зеленскому и Байдену — с просьбой найти пути давления на Российскую Федерацию с целью освобождения лиц, незаконно задержанных и осужденных в результате российской агрессии против Украины. Также они призвали украинскую власть принять закон о защите прав политических заключенных.

По данным украинской омбудсвумен, количество незаконно заключенных и пленных граждан Украины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно растет. По сравнению с августом 2020 году число незаконно задержанных увеличилось на 57 человек (с 235 до 292). Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.