Украина в ТКГ: Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона пытается сорвать переговоры президентов США и Украины. Об этом говорится в сообщении делегации в связи с сегодняшним обстрелом Авдеевки.



«Задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании», – отмечают в украинской делегации в ТКГ.



Там также добавили, что внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности не состоится.



«Созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения наших военнослужащих», – говорится в сообщении.



Украинская делегация предупреждает о возможном дальнейшем обострении ситуации.



«Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита президента Владимира Зеленского в США боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми», – подчеркивают в ТКГ.

Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. По уточненным данным, ранения получили восемь украинских военнослужащих.



Из-за обстрелов в Авдеевку не доехал поезд «Киев-Авдеевка» (136О), который ежедневно прибывает в 9:10. Поезд досрочно завершил поездку на станции «Очеретино». Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций «Покровск» и «Очеретино» до 30 августа.