Донетчанин Виктор Смирнов завоевал «серебро» на Паралимпиаде в Токио

Виктор Смирнов – серебряный призер Паралимпиады-2020. Фото: Донецкая ОГА

Заслуженный мастер спорта по плаванию, Герой Украины Виктор Смирнов завоевал серебряную медаль для сборной Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио.



«По итогам четвертого дня соревнований, 28 августа, уроженец Донецка, а ныне представитель города Славянска завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине среди спортсменов с нарушениями зрения. В финале 35-летний пловец смог продемонстрировать высочайшее мастерство и волю к победе, с результатом 1 минута 9.36 секунд, уступив лишь 17-летнему пловцу из Харькова Михаилу Сербину, время которого составило 1:08.63», – сообщили в управлении физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации.

Это уже пятая награда на Играх XVI Паралимпиады, которую завоевали спортсмены из Донецкой области.



Для Виктора Смирнова медаль Паралимпийских игр в Токио стала пятнадцатой в его спортивной карьере. На Играх в Афинах-2004 он получил пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, в Пекине-2008 – три бронзовые медали, в Лондоне-2012 – одно «золото», одно «серебро» и одну «бронзу», на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро – одну серебряную медаль. На 100-метровке на спине он выигрывал «золото» в 2004-м, а также «бронзу» в 2008 и 2012 годах. Личным наставником Виктора является заслуженный тренер Украины Светлана Казначеева.

На XVI Летних Паралимпийских играх в Токио в составе сборной Украины от Донецкой области участвуют 14 спортсменов. Бронзовые медали завоевали легкоатлетка Юлия Павленко (прыжки в длину) и велосипедист Егор Дементьев (трек, гонка преследования на 4000 метров), серебряными призерами стали пловцы Сергей Клипперт (100 метров на спине) и Андрей Трусов (200 метров комплексным стилем).