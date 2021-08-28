Стационары заполнены: В ОРЛО сообщают о росте числа тяжелых больных ковидом

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области отмечается увеличение количества больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.



Об этом заявила заместитель главного врача по медицинской работе «Луганской республиканской клинической больницы» Инна Стрекозова, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«В настоящее время отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, соответственно и пневмониями. Пик заболеваемости ожидается на октябрь, то есть это только начало. Начало, а уже стационары все заполнены, людей очень много болеет. Мы стараемся, как можем, помочь», – рассказала Стрекозова.



По ее словам, самой надежной защитой от коронавируса является вакцинация.



«Беда наших пациентов в том, что они думают, что болезнь их минует, будет легкое течение. Своевременно не обращаются за медицинской помощью. Это, к сожалению, приводит иногда к серьезным последствиям», – заключила Стрекозова.