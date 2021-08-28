В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса за неделю

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях за неделю пересекли свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Из семи открытых с украинской стороны КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской».



«Пассажиропоток в нем оставался на уровне предыдущей недели. В целом через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 083 человека, а на контролируемую территорию - 9 817 человек», – говорится в сообщении.



Через КПВВ «Новотроицкое» пропускали людей только в понедельник и пятницу, когда незаконные вооруженные формирования разблокировали движение со своей стороны. В эти дни линию соприкосновения здесь пересекли 755 человек и 112 транспортных средств на временно неподконтрольную часть Донетчины и одновременно 579 человек и 91 транспортное средство проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



В ГПСУ напомнили, что сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.



Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации.



В то же время определен еще ряд категорий, к которым самоизоляция не применяется, в том числе направляющиеся на вакцинацию от коронавируса. Подробнее об исключениях по самоизоляции – здесь.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».