Поселок на Донетчине дважды за неделю попал под обстрел

Поселок Травневое в Донецкой области два раза в течение недели был обстрелян со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, сегодня, 28 августа, в промежуток времени с 14:05 до 14:15, боевики обстреляли Травневое с применением автоматического гранатомета АГС.



Огонь велся с контролируемого группировкой «ДНР» населенного пункта Гольмовский.



В Травневом в результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория жилого дома по улице Центральная, 4.



«Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск», – отмечается в сообщении.



Украинской стороной СЦКК проведена верификация последствий обстрела и с помощью установленного координационного механизма информация передана СММ ОБСЕ.

Последствия обстрела в Травневом. Фото: Facebook ООС

Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военных получили осколочные ранения, еще четверо – боевые травмы. Позже стало известно о еще двух раненых военнослужащих ВСУ.