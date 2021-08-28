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Поселок на Донетчине дважды за неделю попал под обстрел

28 августа 2021, 22:49

Поселок на Донетчине дважды за неделю попал под обстрел

Поселок Травневое в Донецкой области два раза в течение недели был обстрелян со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, сегодня, 28 августа, в промежуток времени с 14:05 до 14:15, боевики обстреляли Травневое с применением автоматического гранатомета АГС.

Огонь велся с контролируемого группировкой «ДНР» населенного пункта Гольмовский.

В Травневом в результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория жилого дома по улице Центральная, 4.

«Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск», – отмечается в сообщении.

Украинской стороной СЦКК проведена верификация последствий обстрела и с помощью установленного координационного механизма информация передана СММ ОБСЕ.

Последствия обстрела в Травневом. Фото: Facebook ООС

Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военных получили осколочные ранения, еще четверо – боевые травмы. Позже стало известно о еще двух раненых военнослужащих ВСУ.

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