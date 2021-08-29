Почти 2 тысячи заболевших ковидом выявили за сутки в Украине

За субботу, 28 августа, в Украине зарегистрировали 1 906 новых случаев заболевания COVID-19, что на 176 случаев меньше, чем днем ранее. При этом 685 человек выздоровели, 34 умерли, сообщили в Минздраве.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.



Среди новых случаев — 134 ребенка и 40 медработников. 772 человека были госпитализированы.



С начала пандемии в стране коронавирусной болезнью заболели 2 284 191 человек, из которых 2 206 392 человека выздоровели, летальных случаев — 53 720.