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«ЛНР»: 138 человек заболели COVID-19, 12 — умерли

29 августа 2021, 09:24

«ЛНР»: 138 человек заболели COVID-19, 12 — умерли

За минувшие сутки, 28 августа, в отдельных районах Луганской области выявили 138 новых случаев инифицирования коронавирусом. При этом 50 человек выздоровели, а 12 — умерли от осложнений.

Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

За все время пандемии там признают 8929 заболевших COVID-19. Из них 7073 пациента выздоровели, а 874 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За субботу, 28 августа, в Украине зарегистрировали 1 906 новых случаев заболевания COVID-19, что на 176 случаев меньше, чем днем ранее. 

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