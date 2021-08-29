Ахметов поздравил дончан с Днем шахтера и Днем города: Верю, что мир вернется в Донецк

Олигарх Ринат Ахметов поблагодарил шахтеров за их опасный и сложный труд, отметив, что каждый горняк — «герой, который ежедневно своим трудом и мужеством меняет мир к лучшему».



Текст поздравления по случаю Дня Шахтера и Дня города Донецк опубликован на сайте ФК «Шахтер».



«День шахтера и День города — праздники, которые неотделимы друг от друга в нашем крае. Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк — лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг "Донбасс Арены" зацветут розы.



С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтера и с Днем рождения города! Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!» — говорится в обращении.



День шахтера празднуется в последний выходной лета. Одновременно с этим праздником помимо Донецка День города также отмечают Горловка, Доброполье, Макеевка, Торез и Шахтёрск.