Сегодня Украина чтит защитников, погибших в боях за независимость

29 августа в Украине чтят память погибших в Иловайском котле и всех защитников, которые погибли в боях за независимость и территориальную целостность страны.



В этот день в 2014 году после нескольких попыток штурма Иловайска украинские военные начали выход из города, оказавшись в окружении российских войск. Несмотря на гарантии не стрелять по двум гуманитарным коридорам, войска РФ открыли огонь на поражение. 366 защитников погибли, более 400 получили ранения.



«Военные преступления не имеют срока давности», — заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. — «Агрессор еще понесет ответственность за содеянное. Помните, какой ценой нам удалось остановить врага в самые горячие дни войны».



Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай считает, что Иловайское окружение стало крупнейшим и одним из самых кровавых испытаний вооруженного конфликта на Донбассе. В своем обращении по случаю Дня памяти защитников он отметил: «Осознавая огромную жертву украинского народа в стремлении освободить свою землю, мы не имеем никакого права забыть героев Иловайска, а также низость и циничность российско-оккупационных войск».



Чиновник призвал не забывать «за что и против чего мы боремся», чтобы жертва, отданная конце августа 2014-го не была напрасной.



День памяти защитников Украины отмечается начиная с 2019 года в соответствии с указом президента № 621.