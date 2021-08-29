Украина получила еще 188 тысяч доз вакцины Pfizer

Правительство США в рамках инициативы COVAX передало Украине еще 188 370 доз вакцины Comirnaty компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Партия вакцины передана вместе с растворителем для ее разведения..



Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистик с соблюдением соответствующего холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.



В июле ЮНИСЕФ доставил более 2 млн доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX. В целом Украина получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках этой инициативы.