Луганчанка Олейник взяла «серебро» по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020

Луганчанка Наталья Олейник стала серебряным призером по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Токио. Это дебют 40-летней спортсменки из Луганской области на Паралимпиаде.



Олейник подняла три веса — 125 кг, 130 кг, 133кг, уступив первое место спортсменке из Нигерии Босе Омолайо (135 кг, 138 кг, 141 кг), которая установила новый паралимпийский рекорд.

The results are in from the Women's -79kg #Powerlifting and it's a new Paralympic Record!#Gold and a new record at 141kg goes to Bose Omolayo of #NGR #Silver to Natalia Oliinyk of #UKR #Bronze to Vera Muratova of #RPC #Tokyo2020 #Paralympics — Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2021

«Наталья — мужественная женщина, которая прославляет наш регион на весь мир, помогает в продвижении Луганщины!» — отметил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он также заверил, что его двери всегда открыты для спортсменки.



До Паралимпиады Олейник взяла «серебро» на этапе Кубка мира, который состоялся в Манчестере.



Украина занимает пятое место в медальном зачете на Паралимпиаде-2020, имея в своем активе уже 42 медали — 10 золотых, 21 серебреная медаль и 11 бронзовых.