Луганчанка Олейник взяла «серебро» по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020

Луганчанка Наталья Олейник стала серебряным призером по пауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Токио. Это дебют 40-летней спортсменки из Луганской области на Паралимпиаде.



Олейник подняла три веса — 125 кг, 130 кг, 133кг, уступив первое место спортсменке из Нигерии Босе Омолайо (135 кг, 138 кг, 141 кг), которая установила новый паралимпийский рекорд.

The results are in from the Women's -79kg #Powerlifting and it's a new Paralympic Record!#Gold and a new record at 141kg goes to Bose Omolayo of #NGR #Silver to Natalia Oliinyk of #UKR #Bronze to Vera Muratova of #RPC #Tokyo2020 #Paralympics