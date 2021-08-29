На Луганщине коронавирус подтвердили еще у 29 человек

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусом инфицировались еще 29 человек. Об этом следует из данных Луганской ОГА.



Шесть новых случаев COVID-19 зафиксировано в Северодонецке, 5 — в Лисичанске, 11 — в Рубежном, 3 — в Попасной, 2 — в Кременной, и по 1 — в Новоайдаре и Сватово.



За все время исследований диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 319 случаях. Из них 26 478 человек выздоровели, 1005 — умерли от осложнений.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,7 (при пороговом уровне 60).

В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 138 новых случаев инифицирования коронавирусом, 12 пациентов умерли от осложнений.



За субботу, 28 августа, в Украине зарегистрировали 1 906 новых случаев заболевания COVID-19, что на 176 случаев меньше, чем днем ранее.