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Арестович: Украина еще не определилась насчет очных встреч ТКГ

29 августа 2021, 17:40

Арестович: Украина еще не определилась насчет очных встреч ТКГ

Украина еще не приняла окончательное решение относительно очных встреч в Трехсторонней контактной группе. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

По его словам, «на фоне COVID-ограничений, пойдем ли мы на очные встречи — пока еще неясно».

«Ведь учитывая, что есть угроза штамма "дельта", даже привитые люди после поездок в отдельные страны должны отбывать двухнедельный карантин. И теперь представьте, встреча ТКГ — один раз в две недели. Это значит, что мы все между встречами постоянно находимся на карантине. То есть это большой вопрос, требующий урегулирования», — сказал он. В случае возвращения к очному формату для переговоров должна быть выбрана нейтральная страна — Швейцария или Австрия, отметил спикер делегации: «Хотя были предложения от Польши, от Турции, от Франции».

В то же время, подчеркнул Арестович, «не так важно место, важно желание договариваться»: «Договориться можно и в видеоформате, если уж на то пошло».

Ранее председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен заявил, что Трехсторонняя контактная группа согласна вернуться к очному формату переговоров

В связи с пандемией коронавируса заседания ТКГ с марта 2020 года проходят в онлайн-формате.

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