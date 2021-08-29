Боевики ранили двух военных на Донбассе

Двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает штаб ООС.



С полуночи и по состоянию на 17:00 29 августа украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня — вблизи Широкино, Золотого-4 и Причепиловки.



Боевики стреляли по позициям ООС из минометов 120-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.



Пострадавших военных транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого — удовлетворительное.



«На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь», — сообщили в штабе.



В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.