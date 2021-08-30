Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября

Президент Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне, где встретится с американским президентом Джо Байденом, 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.



«Мы с командой посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию», — отметила Маркарова.



Посол добавила, что уже запланирована встреча президентов Украины и США в Белом доме. «Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров», — уточнила она.



Также, по словам Маркаровой, «запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых мест Вашингтона».

В воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября. Изменение даты произошло из-за ситуации в Афганистане.



Дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».