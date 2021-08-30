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Коронавирус на Донетчине: 8 заболевших за сутки

30 августа 2021, 11:38

Коронавирус на Донетчине: 8 заболевших за сутки

За воскресенье, 29 августа, в Донецкой области выявили 8 случаев коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

О новых выздоровевших и умерших не сообщается.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 93 629 заболевших COVID-19. Из них 89 717 человек выздоровели, а 2 466 — умерли.

За 29 августа в Украине выявили 749 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 284 940 человек, из них выздоровели 2 206 683 человека, умерли от осложнений — 53 738 человек.

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