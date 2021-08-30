Ковид в Луганской области: 23 новых случая за сутки

В Луганской области к понедельнику, 30 августа, медики обнаружили выявили 23 новых случая COVID-19. От осложнений умер один человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний мужчина из Рубежного.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 342 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 26 479 человек, 1006 – умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,4 (при пороговом уровне 60).

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