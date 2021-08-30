В Харьковской области чиновники несколько лет присваивали пенсии жителей ОРДЛО

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий в Харьковской области. Чиновники присваивали деньги, которые должны были начисляться жителям еподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным следствия, к операциям, проведенным с целью присвоения государственных средств, причастны должностные лица пенсионного фонда и банка. Пользуясь служебным положением, они вносили ложную информацию в базу данных.



В частности, чиновники меняли информацию о выплатах пенсий гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них деньги. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.



По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам, чиновникам удалось присвоить примерно 5 миллионов гривен.



Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию, которая, как сооющается, доказывает многомиллионные смахинациями с социальными выплатами.



Двум участникам схемы правоохранители сообщили о подозрении по части 3 стать 190 (мошенничество) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.