В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►

Вблизи оккупированного села Сауровка горит лиственный лес, который является часть ландшафтно-рекреационного парка «Донецкий Кряж». Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12 часов дня 30 августа.



Как заявляют в «МЧС», тушение пожара осложняется погодными условиями —порывистым ветром 15-20 м/с.



К борьбе с огнем привлечена пожарная техника и ранцевые опрыскиватели. Также прокладываются заградительные и опорные минерализованные полосы.







Региональный ландшафтный парк «Донецкий кряж» — особо охраняемая территория, где располагаются редкие растения и животные, часть которых внесена в Красную книгу.