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В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►

30 августа 2021, 18:47

В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►

Вблизи оккупированного села Сауровка горит лиственный лес, который является часть ландшафтно-рекреационного парка «Донецкий Кряж». Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12 часов дня 30 августа.

Как заявляют в «МЧС», тушение пожара осложняется погодными условиями —порывистым ветром 15-20 м/с.

К борьбе с огнем привлечена пожарная техника и ранцевые опрыскиватели. Также прокладываются заградительные и опорные минерализованные полосы.



Региональный ландшафтный парк «Донецкий кряж» — особо охраняемая территория, где располагаются редкие растения и животные, часть которых внесена в Красную книгу.

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