На Луганщине горит лес

В Луганской области продолжается тушение пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. Об этом сообщает ГСЧС.



30 августа в 13:25 спасатели получили сообщение о необходимости помочь лесничеству в ликвидации пожара на территории Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства.



«Благодаря слаженным действиям спасателей, лесников и ВСУ удалось предотвратить распространение огня. От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ — 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления ДСНС Украины в Луганской области», — говорится в сообщении.



Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается.



Погибших и пострадавших не обнаружено.