Химпредприятие на Луганщине сливало тонны опасных отходов в Северский Донец

В Луганской области одно из крупных химических предприятий нарушало экологическое законодательство и сливало тонны отходов в реку Северский Донец. Действия должностных лиц едва не привели к экологической катастрофе, заявляют в СБУ.



По данным спецслужбы, производство «экономило» на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало опасные отходы в Северский Донец. Чтобы не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.



Экспертиза установила, что уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного — в 5 раз. Также задокументировано значительное превышение нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов и др.



Река обогащает питьевые горизонты Лисичанска, Рубежного Северодонецка, других населенных пунктов и является крупнейшим магистральным каналом мелиорации земель региона.



«По данным следствия, только за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тыс. грн», — говорится в сообщении.



В рамках открытого уголовного производства проведены обыски в административном здании предприятия. Одному из руководителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 242 УК (нарушение правил охраны вод).