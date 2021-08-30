Военный погиб, еще один ранен вследствие обстрела на Донбассе

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в понедельник. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



«Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.



Раненного бойца срочно госпитализировали в состоянии средней степени сложности.



Военные открыли ответный огонь на обстрелы боевиков.