Конфликт на Донбассе не мешает членству Украины в НАТО, заявил представитель альянса

Конфликт на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом глава представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил в интервью «Европейской правде».



«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — отметил он.



По словам Винникова, в НАТО заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для альянса.



Также посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.



«Что касается практических шагов — после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze — крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — сказал Винников.