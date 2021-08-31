«ЛНР» зафиксировала еще пять смертей от коронавируса

За прошедшие сутки, 30 августа, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Также сообщается о 15 пациентах, выписанных после выздоровления. Информации о новых заболевших COVID-19 нет.



За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 8 929 случаев коронавируса. Из них выписали 7 088 пациентов, а 887 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Ранее в «ЛНР» заявили о росте увеличения количества больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.