На Донбассе — 165 заболевших COVID-19 и 10 смертей

На подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирусной болезнью заболел еще 59 человек. Кроме этого, 8 заболевших ранее умерли от осложнений. Об этом следует из данных СНБО.



С начала пандемии на Донетчине без учета ОРДО зафиксировано 93 688 случаев COVID-19, из которых 89 891 пациент выздоровел, 2474 — умерли.



На подконтрольной территории Луганской области выявлено 28 448 заболевших ковидом (26 543 человека выздоровели, 1008 — умерли). За прошедшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев болезни и 2 летальных случая.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали пять смертей от коронавируса.

За понедельник, 30 августа, в Украине выявили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом, что на 607 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 1 257 пациентов, а 51 человек умер.