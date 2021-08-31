Европейская комиссия готова провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2», который угрожает безопасности Украины. Об этом в Еврокомиссии заявили агентству «Интерфакс-Украина».



«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях», — отмечается в сообщении.



При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС «по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины». И заверили, что «по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы».

21 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина направила ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по «Северному потоку — 2» после официального объявления о сделке между Германией и США.



В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.



В соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода «Северный поток — 2» Германия обязуется принимать меры, если России будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.