«ДНР»: Еще 330 заболевших и 20 умерших от ковида

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 30 августа, коронавирусную болезнь подтвердили у 330 человек. Кроме того, выздоровели 224 ранее заболевших, а от осложнений умерли 20 человек.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 56 336 случаев заболевания COVID-19. Из них 45 437 человек выздоровели, летальных случаев — 4 094.



Продолжают болеть 6 805 пациентов.



Также за сутки выявлено 207 заболевших пневмониями, из которых госпитализировано 139 пациентов. Всего на лечении находится 2 570 пациентов с пневмониями, из них 906 на кислородной поддержке (+92 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.