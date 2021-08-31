В Северодонецке будут судить подозреваемого в подготовке теракта по заданию ФСБ

В Северодонецке Луганской области перед судом предстанет подозреваемый в подготовке теракта в Украине. Его целью был ведущий специалист по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, злоумышленник въехал на подконтрольную территорию Украины из России и по заданию ФСБ планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство. Однако злоумышленника задержали.



По данным СБУ, убийство гражданина Украины должно было быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ. А именно — в производстве о раскрытой в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ. Ее задачей, как сообщается, было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере.



В СБУ рассказали, что следователи «собрали достаточные доказательства совершения уличенным агентом ФСБ РФ правонарушений», предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 15 (покушение на преступление), чать 1 статьи 258 (террористический акт), часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.