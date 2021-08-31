В «ЛНР» рассказали о COVID-ограничениях в школах и вузах с 1 сентября

Учебный процесс на подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 1 сентября будет организован в очно-заочном режиме из-за рисков распространения COVID-19. Об этом завил «министр образования и науки ЛНР» Андрей Лустенко, сообщается на сайте «правительства».



Так, на 2021-2022 учебный год были установлены такие нормы наполняемости школьных классов:

не более 12 человек в помещениях площадью до 30 кв. м;

не более 20 человек в помещениях площадью до 50 кв. м;

не более 25 человек в помещениях площадью до 60 кв. м;

не более 27 человек в помещениях площадью более 60 кв. м.

«Также четко обозначено количество участников и условия проведения мероприятий: не более 50 человек в закрытых помещениях, оборудованных УФ-облучателями закрытого типа (облучатель-рециркулятор) в соответствии с объемом помещения, использование всеми участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции», — добавил Лустенко.



В вузах на подконтрольной «ЛНР» территории также будет организовано очно-заочное обучение.



«Семинарские занятия и практики будут проходить в очном формате. Лекции, которые предполагают большое скопление людей, будут организовываться в онлайн-режиме. Однако если количество студентов не будет превышать 50 человек, а аудитория оснащена рециркулятором, лекционные занятия тоже могут проводиться очно», — пояснил Лустенко.