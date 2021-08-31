Боевики с начала суток четыре раза обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в направлении Широкино, вблизи поселков Новозвановка и Нью-Йорк. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.



Неподалеку Красногоровки НВФ обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.



Украинские военные открывали ответный огонь.



«За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», – уточнили в штабе ООС.



Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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