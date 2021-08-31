Ипотека под 3%: Отобраны еще 150 переселенцев-победителей программы

Сегодня, 31 августа, в Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) состоялся второй этап отбора получателей кредита по программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».



Как сообщает пресс-служба фонда, отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте участников.



Список переселенцев, получивших право на кредитование, обнародован на официальном веб-сайте Госмолодежьжилья и сайтах его региональных управлений. Результаты второго отбора можно посмотреть здесь.



«Не позднее следующего рабочего дня после завершения отбора региональные управления фонда сообщат победителям о необходимости предоставления документов для получения кредита», – говорится в сообщении.



Отбор проводился методом случайной выборки с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, предложенного Международным консультантом (IPC GmbH), согласованного банком KfW (Германия) и отвечающего требованиям законодательства по защите персональных данных.



Трансляция отбора происходила онлайн на YouTube-канале Госмолодежьжилья. Там же размещена полная запись отбора.

21 июля Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. Победители определялись путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел RandomPicker. Победители получат кредиты в рамках средств первого транша в общей сумме 5 млн евро.