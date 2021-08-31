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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа

31 августа 2021, 20:54

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирусной болезнью заболели еще 59 человек, 8 заболевших умерли. С начала пандемии зафиксировано 93 688 случаев COVID-19: 89 891 пациент выздоровел, 2474 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области ковид подтвердили еще у 330 человек. От осложнений умерли 20 человек. За все время пандемии в группировке «ДНР» подтверждают 56 336 случаев COVID-19: 45 437 человек выздоровели, летальных случаев — 4 094.

На подконтрольной территории Луганской области выявлено 28 448 заболевших ковидом (26 543 человека выздоровели, 1008 — умерли). За прошедшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев болезни и 2 летальных случая.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали пять смертей от коронавируса. За все время пандемии в ОРЛО подтверждают 8 929 случаев коронавируса. Из них выписали 7 088 пациентов, а 887 умерли.

Учебный процесс на подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 1 сентября будет организован в очно-заочном режиме из-за рисков распространения COVID-19.

Политика

Легитимность выборов в Государственную думу РФ окажется под сомнением из-за организации голосования на временно оккупированных территориях Украины. С таким заявлением выступил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Накануне выборов в Госдуму РФ российская партия власти «Единая Россия» проведет слет своих сторонников в оккупированном Донецке.

Боевые действия

В течение августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли девять военнослужащих, 28 получили ранения.

258 человек, среди которых 67 военнослужащих и резервистов, считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора. Вооруженные силы готовятся к этому постоянно, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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