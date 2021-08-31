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Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста на два месяца

31 августа 2021, 21:53

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста на два месяца

Народному депутату фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, т.к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить», – написал Кузьмин.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с Россией.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Печерский районный суд Киева 9 июля продлил ему домашний арест до 7 сентября.

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