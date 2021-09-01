Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе вчера

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе Широкино, Новозвановки, Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки.



В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.



В свою очередь в группировке «ДНР» утверждают, что зафиксировали обстрелы у Старомихайловки, поселка шахты «Трудовская» на окраине Донецка, Лозового.



Группировка «ЛНР» подчеркнула, что под обстрел попали позиции в районе Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 августа 2021-го выявила не менее 53 563 нарушений режима прекращения огня.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.