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«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО

01 сентября 2021, 09:10

«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО

За минувшие сутки, 31 августа, в отдельных районах Луганской области выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 121 человек выздоровел, а 16 — умерли от осложнений.

Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

За все время пандемии там признают 8950 заболевших COVID-19. Из них 7224 пациента выздоровели, а 903 — умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За вторник, 31 августа, в Украине выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом, что на 719 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 925 пациентов, а 44 человека умерли.

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