ОБСЕ подтвердила ранение двух детей при обстреле Горловки

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении двух детей в оккупированной Горловке Донецкой области во время обстрела 28 августа. Об этом говорится в отчете миссии.



Медработники больницы № 2 сообщили наблюдателям, что вечером 28 августа к ним доставили двух детей: 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. У мальчика было ранение верхней части левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у девочки —ушибы.



Женщина, представившаяся матерью детей, рассказала, что вечером 28 августа она со своими детьми была у себя дома в Горловке на ул. Чайковского, 16. Когда дети играли во саду, она услышала звуки обстрела и потом увидела, что ее дети попадали на землю. Женщина вызвала скорую помощь, когда увидела, что у ее сына из левого плеча текла кровь и оба ребенка были растеряны.