Ковид на Донбассе: 254 заболевших, 9 пациентов умерли

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 139 новых случаев COVID-19 и 5 летальных случаев. Об этом следует из данных СНБО.



С начала пандемии там зафиксировали коронавирус у 93 827 человек, из которых 89 983 пациента выздоровели, 2479 — умерли.



В Луганской ОГА сообщили о 115 случаях ковида, подтвержденных за минувшие сутки (Лисичанск и Северодонецк — по 18, Рубежное, Старобельск и Сватово — по 10, Беловодск, Попасная и Меловое — по 4, Белокуракино и Марковка — по 2, Кременная — 8, Новоайдар — 6, Новопсков — 3, Станица Луганская — 15, Троицкое — 1).



От осложнений умерли еще четверо больных (61-летний мужчина и 77-летняя женщина из Северодонецка, 87-летняя женщина из Лисичанска, 82-летний мужчина из Старобельска).



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 563 человек. Из них 26 591 пациент выздоровел, 1012 — умерли.