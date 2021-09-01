Суд приговорил экс-боевика «ЛНР» к 8 годам тюрьмы

Харьковский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего боевика группировки «ЛНР». Как сообщает пресс-центр СБУ, приговор вступил в законную силу.



Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Как рассказали в спецслужбе, злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования — «народного ополчения Донбасса».

По данным следствия, он с огнестрельным оружием охранял позиции «ЛНР», собирал информацию о позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупационных сил.



«Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину», — добавили в СБУ.



Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали злоумышленника. В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, обнаружено и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами. Также правоохранители установили координаты места нахождения тайника с «боевыми средствами поражения», в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.