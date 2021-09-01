«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 31 августа, выявили 549 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 144 ранее заболевших, а от осложнений умерли 5 человек.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 56 885 заболевших COVID-19. Из них 45 581 человек выздоровел, летальных случаев — 4 099.



Продолжают болеть 7 205 пациентов.



Также за сутки выявлено 223 заболевших пневмониями, из которых госпитализированы 134 пациента. Всего на лечении находится 2600 пациентов с пневмониями, из них 890 на кислородной поддержке (+75 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.