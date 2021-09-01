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«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки

01 сентября 2021, 12:06

«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 31 августа, выявили 549 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 144 ранее заболевших, а от осложнений умерли 5 человек.

Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 56 885 заболевших COVID-19. Из них 45 581 человек выздоровел, летальных случаев — 4 099.

Продолжают болеть 7 205 пациентов.

Также за сутки выявлено 223 заболевших пневмониями, из которых госпитализированы 134 пациента. Всего на лечении находится 2600 пациентов с пневмониями, из них 890 на кислородной поддержке (+75 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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