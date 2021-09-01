После четырехлетнего простоя в прифронтовой Авдеевке открылась опорная школа

1 сентября на подконтрольной властям территории Донетчины открылось 479 школ. Спустя четыре года простоя после обстрела сегодня заработала опорная общеобразовательная школа № 2 в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает Донецкая ОГА.



Школу реконструировали в рамках президентской программы «Большое строительство» при содействии Литовской Республики. В учебном году 2021-2022 в ней будут учиться 529 учеников.



Торжественное открытие школы посетили министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, председатель ДонОГА Павел Кириленко, делегация Литвы во главе с заместителем канцлера правительства Алминасом Мачюлисом.



«Я очень хорошо понимаю, действительно, что для Авдеевки это выдающееся событие. Я очень хорошо понимаю, сколько ждали этого ученики и первоклассники именно Авдеевской опорной школы № 2 для того, чтобы это событие наступило, и школа открыла свои двери», — прокомментировал Павел Кириленко.

В Донецкой области открылись 479 школ, в которых будут учиться 176 тысяч учащихся. Из них более 14 тысяч — первоклассники.

В феврале 2017 года в результате обстрела школы № 2 в Авдеевке погибла местная жительница. На тот момент в здании школы располагался пункт выдачи гуманитарной помощи.