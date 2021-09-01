В СММ ОБСЕ ответили на критику в свой адрес после обстрела Авдеевки

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик напомнил, что СММ следит за ситуацией с безопасностью по всей Украине круглосуточно. Об этом говорится в заявлении Чевика, тезисы которого опубликовала пресс-служба СММ ОБСЕ.



Глава СММ акцентировал внимание на том, что миссия осуществляет мониторинговую деятельность в круглосуточном режиме за счет работы патрулей и передовых патрульных баз, а также путем дистанционного наблюдения с применением таких технических средств, как камеры и беспилотные летательные аппараты.



Также Чевик подчеркнул, что СММ является гражданской миссией, свободу передвижения которой часто ограничивают. Он повторил, что СММ «неуклонно придерживается принципов непредвзятости и прозрачности, а, следовательно, может отражать в отчетах только, что миссия зафиксировала и ли установила самостоятельно».



Кроме того, он Чевик указал, что СММ не поручали охватывать всю зону конфликта на Донбассе, «и даже сама организационная структура и ресурсы миссии не позволяют ей это делать».



Он также объяснил, что примерно 65 % от общего количества нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в августе, произошли ночью и были отражены в ежедневных отчетах Миссии. Также утром 28 августа миссия зарегистрировала более 190 нарушений режима прекращения огня в Авдеевке, в том числе случаи минометного и артиллерийского огня.

«Глава миссии подчеркнул, что СММ продолжит свою усердную работу, но рассчитывает на политическую поддержку и добрую волю всех действующих лиц на местах. Необоснованная публичная критика пагубно сказывается на работе миссии», — резюмировали в СММ ОБСЕ.



Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков критично высказался о работе миссии. «Очень бы хотелось, чтобы она [фиксация нарушений режима прекращения огня] функционировала круглосуточно, а не с утра и до трех или пяти [вечера]. А иногда в такие моменты мы не видим там миссию. Извините, надо быть слепыми, чтобы не видеть такие случаи. А они [наблюдатели ОБСЕ] должны быть объективными, просто объективными, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто, что делает, кто за что отвечает», — заявил Разумков, комментируя обстрел в районе Авдеевки, который произошел 28 августа.

В субботу, 28 августа, незаконные вооруженные формирования обстреляли район Авдеевки. Пострадали десять украинских военнослужащих.



Железнодорожное сообщение с Авдеевкой прекращено до 3 сентября из-за обстрела.