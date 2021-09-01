Зеленский в США презентовал план трансформации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона, сообщает пресс-служба Офиса президента.



На презентации присутствовали представители ведущих американских аналитических центров и журналисты.



Владимир Зеленский отметил, что за 30 лет с момента восстановления независимости Украина потеряла немало возможностей, поскольку политики постоянно откладывали изменения «на завтра».



«Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью», – заявил президент.



По словам Зеленского, «сейчас нет ни одной другой страны, которая бы проводила такие системные реформы в условиях вооруженного противостояния одной из самых мощных армий в мире». В частности, он рассказал об антикоррупционной политике, открытии рынка земли, поддержке инвестиций и судебной реформе.



«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», – подчеркнул глава государства.



Президент пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».



По словам Владимира Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет цели по развитию человеческого капитала, обеспечению «зеленой» трансформации и энергетической безопасности страны.



«Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций», – сказал президент.



Он также призвал американских партнеров активно присоединяться к реализации этого плана.

31 августа начался визит в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве в энергетической и оборонной сферах. На 1 сентября запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.