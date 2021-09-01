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В Краматорске открыли еще один монумент поэту Василию Стусу

01 сентября 2021, 14:30

В Краматорске открыли еще один монумент поэту Василию Стусу

Памятник Василию Стусу в лицее Краматорска. Фото: krm.gov.ua Памятник Василию Стусу в лицее Краматорска. Фото: krm.gov.ua

Сегодня в Краматорске открыли еще один памятник Василию Стусу. Новый монумент находится на территории экономико-гуманитарного лицея № 8, который носит имя поэта.

Как сообщает пресс-служба горсовета, автором памятника стал художник и скульптор Вячеслав Гутыря.

«Сегодня для экономико-гуманитарного лицея № 8 еще одно знаковое событие – открытие памятника Василию Стусу, имя которого и носит это заведение. Поздравляю вас и желаю и в дальнейшем аккумулировать исторические памятники, чтобы подрастающее поколение имело возможность наглядно видеть историю собственной страны, любить и уважать ее», – обратился к присутствующим мэр Краматорска Александр Гончаренко.

14 июля в Краматорске торжественно открыли первый памятник украинскому поэту-диссиденту Василию Стусу. Он установлен на перекрестке улиц Дружбы и Стуса. Это белая символическая арка с высеченными на ней стихами, в центре которой расположен портрет поэта. Автор памятника – Вячеслав Гутыря.

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