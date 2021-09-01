С мировым рекордом: Украина получила 17-ю золотую медаль Паралимпиады

Спортсменка сборной Украины Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, установив при этом мировой рекорд в толкании ядра. Об этом сообщается в Twitter оргкомитета Паралимпиады.



«Анастасия Москаленко из Украины завоевала "золото" в легкой атлетике – толкание ядра – в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио», – сказано в сообщении.



Спортсменка во второй попытке толкнула ядро на 7,61 метра и побила мировой рекорд полячки Розы Козаковской, которая стала второй с результатом 7,37 метра.

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