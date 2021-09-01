Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

США передадут Украине инновационные лекарства от COVID-19 на 20 млн долларов

01 сентября 2021, 15:57

США передадут Украине инновационные лекарства от COVID-19 на 20 млн долларов

Правительство США передаст Украине инновационные лекарства против коронавируса на общую сумму почти 20 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Договоренности о поставке лекарств были достигнуты в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как уточнили в Минздраве, в Украину направят 20 тыс. флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов «Этесевимаб» (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

«Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу», – пояснил Ляшко.

Читайте также:

Число случаев коронавируса в Украине снова превысило две тысячи за сутки

Еще по теме

Прочее
Лекарства США-Украина коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
12:06
«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки
10:08
«ДНР» отменила байк-шоу «Ночных волков», сославшись на ковид
09:21
ОБСЕ подтвердила ранение двух детей при обстреле Горловки
09:10
«ЛНР»: Еще 16 человек умерли от COVID-19 в ОРЛО
20:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 августа
16:17
В «ЛНР» рассказали о COVID-ограничениях в школах и вузах с 1 сентября
14:09
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 20 умерших от ковида
10:10
Пожар в ландшафтном парке «Донецкий Кряж»: Уничтожено 90 гектаров леса
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще пять смертей от коронавируса
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 августа
18:47
В рекреационном парке «Донецкий Кряж» горит лес ►
12:54
«ДНР»: На кислородной поддержке – почти тысяча пациентов с пневмонией
09:45
На неподконтрольной Донетчине горел полигон с твердыми бытовыми отходами
09:34
«ЛНР» сообщила о 8 новых смертях от коронавируса
все новости
16:04
На линии соприкосновения найден тайник боевика со средствами поражения
15:57
США передадут Украине инновационные лекарства от COVID-19 на 20 млн долларов
15:22
С мировым рекордом: Украина получила 17-ю золотую медаль Паралимпиады
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
14:58
Украина и США восстановят работу комиссии по стратегическому партнерству после трехлетнего перерыва
14:30
В Краматорске открыли еще один монумент поэту Василию Стусу
14:14
СМИ: В Кабмине готовятся точечные ротации — уволят трех министров
14:05
США выделят 45 миллионов долларов помощи пострадавшим в конфликте на Донбассе
13:59
Зеленский в США презентовал план трансформации Украины
13:37
США выделят Украине 3 миллиарда долларов помощи
13:18
В СММ ОБСЕ ответили на критику в свой адрес после обстрела Авдеевки
12:26
После четырехлетнего простоя в прифронтовой Авдеевке открылась опорная школа
12:06
«ДНР»: Почти 550 заболевших и 5 умерших от ковида за сутки
11:29
Суд приговорил экс-боевика «ЛНР» к 8 годам тюрьмы
10:54
Ковид на Донбассе: 254 заболевших, 9 пациентов умерли
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция