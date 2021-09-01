США передадут Украине инновационные лекарства от COVID-19 на 20 млн долларов

Правительство США передаст Украине инновационные лекарства против коронавируса на общую сумму почти 20 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Договоренности о поставке лекарств были достигнуты в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.



«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», – рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Как уточнили в Минздраве, в Украину направят 20 тыс. флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов «Этесевимаб» (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.



«Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу», – пояснил Ляшко.

Читайте также: Число случаев коронавируса в Украине снова превысило две тысячи за сутки