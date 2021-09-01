На линии соприкосновения найден тайник боевика со средствами поражения

В прифронтовой Марьинке Донецкой области обнаружен схрон с военными средствами поражения. Об этом сообщает СБУ.



Оружие было спрятано в частном доме, которое по информации спецслужбы, принадлежит участнику незаконного вооруженного формирования «Пятнашка». Сейчас он скрывается на оккупированной территории.



Их схрона изъято почти 3000 патронов различного калибра, 16 гранат (РГД-5, Ф1 и РГН), пыл УДО к гранате РГН,

8 гранатометным выстрелов ВОГ-17, 2 гранатометных выстрела ВОГ-25, 2 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7, 3 снаряда калибра 23 × 152 мм, 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.



Полученные средства поражения переданы на экспертизу.