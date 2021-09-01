Кабмин ввел онлайн-регистрацию актов гражданского состояния

В Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния через портал «Дія». Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду.



«В контексте развития электронных услуг мы также анонсируем новацию по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, подать документы о намерении жениться теперь можно будет через портал "Дія", так же можно будет и оплатить административный сбор за эту услугу», – сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, «все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно».

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