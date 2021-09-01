Средняя зарплата в Донецкой области превысила 15 тысяч гривен — облстат

Средняя номинальная заработная плата в Донецкой области в июле 2021 года составила 15 287 грн (≈$570). Такие данные опубликовало Главное управление статистики в Донецкой области.

Отмечается, что по сравнению с июнем 2021 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 2,0%, а за последние 12 месяцев — на 17,0%.



Индекс реальной заработной платы (покупательская способность номинальной заработной платы под влиянием изменений цен на товары и услуги, уровня налогов и обязательных платежей — ред.) в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года составил 102,2%, а по сравнению с июлем 2020 года 105,0%.



По уровню средней номинальной заработной платы в июне 2021 года наиболее высокооплачиваемыми в Донецкой области были работники сферы информации и телекоммуникации. Их зарплата — 32 767 грн ($1210) — почти в два раза превышает среднюю номинальную по области. Превысила средний показатель также зарплата работников добывающей и перерабатывающей промышленностей — 16 994 грн и 17 820 грн ($630 и $660), а также сферы государственного управления — 18685 грн ($691).

Такие средние номинальные зарплаты у работников:

торговли — 14 879 грн ($550);

строительства — 15 037 грн ($558);

транспорта — 15 246 грн ($564);

образования — 10 763 грн ($398);

оказания социальной помощи — 11 445 грн ($423);

сельского хозяйства — 13 735 грн ($508);

Донецкая область — в лидерах по уровню средней заработной платы по областям Украины. Среди городов лидирует Киев с 19 612 грн ($725).

Средняя зарплата в Украине составляет 13 458 гривен (≈$500).



Согласно Бюджетной декларации, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен ($565), в 2024 году — до 19 063 гривен $705).



Также Кабмин в августе согласовал постановление Рады о внесении изменения в законы об оплате труда. В связи с чем должны обновить правила начисления минимальной зарплаты.



По данным статистики на 2021 год, каждый 5 украинец работает неофициально. Однако в Гоструда утверждают, что теневая занятость сокращается.