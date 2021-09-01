Боевики с начала суток четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе — штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В направлении Золотого-4 украинские позиции обстреляны из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи Авдеевки противник применил ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра. Вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сказано в сообщении.



Кроме того, в Луганской области ВСУ зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Как заявили в штабе, на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь в ответ.